Ульяновск, , 07:47 — REGNUM В Ульяновской области общее число выявленных заражений SARS-CoV-2 может достигнуть 848. Об этом говорится на официальной странице губернатора региона Сергея Морозова в «Инстаграмме».

По оперативным данным властей, первичные тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат у 41 человека. Таким образом, при подтверждении федеральной лабораторией общее число случаев заражения может достигнуть 848.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области выздоровели 145 человек с COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора напоминают, что в профилактике «самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей». В ведомстве призывают держать руки в чистоте, часто мыть их мылом с водой или использовать дезинфицирующими средствами.

«Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки», — говорят в управлении, напоминая о «целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и распространения инфекции».

В ведомстве напоминают, что новая коронавирусная инфекция передаётся при близком контакте, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выздоровел ещё один пациент с COVID-19