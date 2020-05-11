Сеул, , 07:46 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что уже третьи сутки в Южной Корее наблюдается рост выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, 8 мая в стране выявили 12 случаев заражения, 9 мая — 18 случаев, 10 мая — уже 34 случая.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 10 909. От осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии скончались 256 человек.

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