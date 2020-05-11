Чита, , 07:37 — REGNUM Майские праздники значительно повлияли на статистику подтвержденных положительных тестов на SARS-CoV-2 в Забайкалье. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, только за последние сутки, 10 мая, в регионе выявлено 20 новых носителей коронавируса, а общее их число составляет уже 364 человека.

«Заболевания зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском и Ононском районах края», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее то, что прошедшие майские праздники самым негативным образом сказались на ситуации, связанной с эпидемией SARS-CoV-2, отмечала заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

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