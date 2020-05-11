Минск, , 08:01 — REGNUM Экспресс-тест для выявления антител к COVID-19 появился в перечне платных услуг Марьиногорской центральной районной больнице, сообщает 10 мая Belsat TV.

По словам медицинских работников районной больницы в Марьиной Горке, результат анализа может быть доступен через 10−15 минут. Как утверждает Belsat TV, на сайте других лечебных учреждений информации о предоставления данной услуги пока нет.

После того, как информация о возможности тестирования на антитела к COVID-19 в данном лечебном учреждении появилась в средствах массовой информации, на сайте районной больницы появилось объявление о том, что данная услуга временно исключена из перечня платных услуг «в связи с задержкой в получении разрешительных документов на проведение имунохромотографического теста на наличие антител к инфекции COVID-19». В администрации больницы добавили, что о дате проведения процедуры дополнительно сообщат.

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Напомним, ранее в Белоруссии по состоянию на 10 мая коронавирус выявлен у 22 973 человек.