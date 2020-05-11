Нью-Дели, , 07:20 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки зафиксировано 97 смертей от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Также за сутки выявили 4213 случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных заражений коронавирусом нового типа в Индии достигло 67 152. Жертвами осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии стали 2206 человек.

«Количество активных случаев в стране в настоящее время составляет 44 029», — добавили в индийском миздраве.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия: более 60 тысяч зараженных и более 2 тысяч погибших от COVID-19