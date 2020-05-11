Магадан, Магаданская область, , 07:19 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов продлил режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса до 25 мая.

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«Граждане, в том числе лица из группы повышенного риска, достигшие возраста 65 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания, включительно по 25 мая 2020 года должны соблюдать режим «самоизоляции» по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещённых на садовых земельных участках», — пишет «КолымаИнформ».

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России, вероятно, удвоится к концу мая и составит около 480 тыс., считает директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников.