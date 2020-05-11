Иркутск, , 07:12 — REGNUM В Иркутской области продолжает шириться круг выявленных носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, их общее число на утро, 11 мая, составляет 334 человека. Из них у 20 положительные результаты на SARS-CoV-2 были подтверждены за последние сутки.

Из общего числа только 85 человек выздоровели, 5 — погибли. Госпитализированы в инфекционные отделения стационаров 243 носителя вируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, больше всего положительных результатов тестов (более 200) выявили в Иркутске.

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