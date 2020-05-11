Омск, , 06:44 — REGNUM Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

10 мая на заседании оперштаба главный санитарный врач Омской области Александр Крига заявил, что, исходя из анализа эпидобстановки в регионе, показаний для снятия ограничительных мер на сегодняшний день нет.

Крига подчеркнул, что «существенный прирост коронавирусной инфекции» был получен за последнюю неделю, особенно за майские праздники. Это связано с тем, что не все соблюдают требования, введённые с целью ограничения распространения инфекции.

Крига отметил, что дальнейшая ситуация будет зависеть он действий населения. От того, как будут соблюдаться все меры предосторожности и санитарные правила.

Главный санитарный врач региона призвал население заходить в магазин за продуктами в маске и соблюдать требования по обработке рук, меры по социальному дистанцированию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 мая в Омской области коронавирус был выявлен у 279 человек.

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