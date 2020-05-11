Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM Работающие с пациентами с COVID-19 медики могли получить не все положенные выплаты из-за разной нагрузки. Это в своём инстаграм предположил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Главе региона задал вопрос врач-рентгенолог из Артёмовского. Он рассказал, что вместо обещанных 80 тысяч рублей получил лишь 25 тысяч. Якобы так же насчитали и другим врачам его больницы.

Губернатор Куйвашев на это отметил, что дополнительные деньги врачи получили. При этом в разных больницах персонал имеет неодинаковую нагрузку в том, что касается COVID-19. Где-то такие пациенты появились раньше, где-то — позже. В Артёмовском коронавирус появился недавно. Возможно, с этим и связан такой размер выплаты.