Каир, , 06:35 — REGNUM Вооруженные силы Египта получили право судебного контроля в рамках действия режима чрезвычайной ситуации. Указ об этом подписал египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, 10 мая сообщило издание Al Watan.

Военная прокуратура страны будет проводить предварительное расследование нарушений, а генеральная прокуратура продолжит заниматься окончательным расследованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за опасности распространения нового коронавируса в Египте приняли решение продлить действие чрезвычайного положения до конца июля.

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