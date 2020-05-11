Челябинск, , 06:27 — REGNUM В Челябинске трансляция «Бессмертного полка» длилась более шести часов. Об этом сообщил журналистам его координатор Игорь Белехов.

Как пишет «Вечерний Челябинск», жители региона прислали более 450 видеороликов с историями своих родственников-фронтовиков, а также более двух тысяч фотографий. Также были представлены музыкальные и поэтические номера.

Белехов полагает, что новый формат проведения акции принёс свои положительные плоды. Он отметил, что появившиеся в 2020 году песни на балконах, а также размещение фотографий в окнах квартир и зажжение свечей и фонариков станут традицией.