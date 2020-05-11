Петропавловск-Камчатский, 11 мая 2020, 07:14 — REGNUM У жителей Камчатки нет уверенности в том, что врио главы региона Владимир Солодов сумеет изменить ситуацию в регионе к лучшему. По словам камчатцев, обратившихся в редакцию ИА REGNUM, ни одна из действительно волнующих жителей полуострова проблем не решается, и нет даже предпосылок, что решаться будет.
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«Камчатка оказалась во власти рыбных олигархов. Это факт. Бывший губернатор Владимир Илюхин во всем им потакал, да свои проблемы решал, а не народа. Ждали нового губернатора. Вот прислали. Кого?! Приехал какой-то мальчик 1982 года рождения. Да сюда генерала надо ставить было, который бы всех этих рыбопромышленников строем ходить научил бы! Они что — этого мальчика слушать будут? Это он тут порядок наведёт? Это даже не смешно!» — написали в редакцию ИА REGNUM жители Камчатки.
Люди сообщили, что попытки достучаться до Владимира Солодова в его аккаунте в Instagram ни к чему не приводят.
Ответ врио губернатора Солодова в Instagram людей разочаровал:
В Instagram Солодову камчатцы написали: «А может проблема в том, что в правительстве края, в Законодательном собрании сидят владельцы рыбных предприятий, которым выгодно завозить дешевую рабочую силу?» Камчатцы пишут, что не верят в то, что новый руководитель сумеет решить проблемы региона.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки, как и год назад, пожаловались в редакцию агентства на то, что предприятие крупного рыбопромышленника, депутата Законодательного собрания Камчатки и миллиардера Игоря Редькина продолжает сбрасывать рыбные отходы в окрестностях населённых пунктов. Люди задыхаются от вони, свалка привлекает голодных медведей.
Владимир Солодов был назначен врио губернатора Камчатки указом президента РФ 3 апреля. Предыдущий глава региона Владимир Илюхин досрочно ушёл в отставку. Солодов прибыл на Камчатку из Якутии, где он занимал пост председателя правительства республики. Политолог из Якутии Сергей Витте, комментируя назначение Солодова врио губернатора Камчатки, выразил сожаление. По мнению эксперта, Солодов в Якутии не только ничем себя не проявил, но и навредил. А в трудную минуту и вовсе — сбежал.