Горно-Алтайск, , 06:16 — REGNUM Житель Горного Алтая Владислав Белобородов совершил 9 мая одиночный пробег на дистанцию 75 км. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, акцию спортсмен посвятил юбилею Победы, а также своим прадедам-фронтовикам.

Стартовав в 4 утра возле села Катунь Чемальского района, он финишировал около 15 часов у Мемориала Славы в Горно-Алтайске. В соцсетях марафонец напомнил, что то самое утро 22 июня 1941 года было таким же тихим и спокойным.

«А ведь ничего не предвещало беды, люди так же ходили на работу, учёбу, гуляли, влюблялись, строили планы на будущее, а потом мирно ложились спать, но наутро проснуться было суждено не многим», — отметил он.

С собой в пробег он взял Знамя Победы, а также фотографии прадедов. Один из них — Афанасий Белобородов родился в 1906 году. На фронте командовал взводом разведки, был неоднократно ранен, от последствий ранений скончался в 1950-х годах. Фёдор Соболев родился в 1914 году. В апреле 1942 года в боях под Москвой пропал без вести.

Сам Владислав Белобородов работает учителем физкультуры в школе-интернате для детей с нарушением слуха в Горно-Алтайске.

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