Москва, , 06:14 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России, вероятно, удвоится к концу мая и составит около 480 тысяч, сообщил директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников.

«По моим прогнозам, в конце мая будет около 480 тыс. официально выявленных случаев коронавируса», — цитируют «Известия» эксперта.

Овчинников добавил, что в это же время в стране будет проходить пик по заболеванию CODID-19, а затем эпидемия медленно пойдет на спад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по состоянию на 10 мая в России подтвердили 209 688 случаев заражения коронавирусом, из них 11 012 — за последние сутки. Выздоровели 34 306 человек, 1 915 умерли.