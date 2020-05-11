Берлин, , 06:12 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии за сутки увеличилось на 357 и составило 169 575, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 22 летальных исхода от COVID-19. Всего в стране было зафиксировано 7 417 смертельных случаев от данного заболевания. Еще 145,6 тысячи человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученные из Боннского университета заявили, что реальное количество заразившихся коронавирусом в Германии практически в 10 раз превышает официальные данные.

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