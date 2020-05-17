Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM К началу Великой Отечественной войны население Иркутска составляло чуть больше 240 тысяч человек. В нём действовал крупный центр телеграфной связи — один из 16 в Советском Союзе и 12-й из них по мощности. Через Иркутск проходили железнодорожные и авиационные эшелоны с помощью от союзников по системе ленд-лиза.

В годы войны в Красную армию было призвано более 200 тыс. человек. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Белобородов и Николай Челноков.

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