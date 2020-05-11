Веллингтон, , 05:40 — REGNUM В Новой Зеландии за 10 мая выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что два новых пациента — медсестры одной из больниц. Еще один случай заражения коронавирусом нового типа — завозной.

Отмечается, что 11 мая премьер-министр страны Джасинда Ардерн должна объявить о дальнейшем ослаблении ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Предполагается, что в стране возобновят работу школы, а также предприятия.