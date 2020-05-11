Кош-Агачский район, Алтай, , 05:33 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 56.

Диагноз подтвердился у 28-летнего жителя Кош-Агачского района, недавно вернувшегося из соседнего региона, а также его 56-летней родственницы. Оба были обследованы в профилактических целях, при этом симптомы заражения у обоих не проявились.

«Выздоровели три пациента: двое — из Онгудайского и один — из Усть-Коксинского района. По данным на вечер 10 мая, 21 человек выписан из медицинских учреждений», — добавили в штабе.

Напомним, на территории республики действует масочный режим. Как сообщало ИА REGNUM, жители обязаны носить маски при нахождении в местах общего пользования.

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