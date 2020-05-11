Шанхай, Китай, , 05:19 — REGNUM Шанхайский Диснейленд вновь открылся для посетителей, однако не на полную мощность, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Шанхайский Диснейленд станет первым в мире из общего числа таких парков, который начнет работу после начала эпидемии нового коронавируса. Из-за сохраняющегося риска новой волны эпидемии COVID-19, в парке будет действовать ряд ограничений на общее число посетителей в день.

Напомним, что Диснейленд в Шанхае был закрыт в конце января 2020 года после начала эпидемии нового коронавируса. Еще в начале марта было открыто здание Диснейтауна, Wishing Star Park и отель Шанхайского Диснейленда.