Гонконг, Китай, , 05:14 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с эпидемией COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг всего подтверждено 1047 случаев COVID-19 за все время эпидемии. Четыре человека скончались, еще 982 покинули госпитали по выздоровлению, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В САР Макао выявлено 45 случаев, из которых 41 пациент был выписан из госпиталей района. Смертей нет. На Тайване подвержено всего 440 заболевших, включая шестерых погибших и 366 выписанных из больниц по выздоровлению.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Хубэе подтверждено пять новых случаев COVID-19