Ухань, Китай, , 05:07 — REGNUM Пять новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

В комиссии также отметили, что все вновь выявленные пациенты ранее были заражены вирусом, но не имели никаких симптоматических проявлений инфекции. При этом еще сутками ранее в регионе был выявлен один новый заболевший за месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае подтверждено 17 новых случаев COVID-19. Из них семь — «импортные» и десять внутренних.

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