Чэнду, Китай, , 05:03 — REGNUM В Провинции Сычуань на юго-западе Китая будет выведено из нищеты по меньшей мере 200 тыс. бедняков за текущий год, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Провинция выделила более 150 млрд юаней (около $21,21 млрд) на оказание помощи 500 тыс. людям в 31 уезде за прошлый год. Об этом было заявлено во время рабочего отчета о проделанной работе в рамках ежегодного заседания «двух сессий» законодателей и политических советников.

Провинция также занимается изучением влияния эпидемии нового коронавируса на региональных бедняков, а также создаст и улучшит системы мониторинга и механизма профилактики бедности.