Куньмин, Китай, , 04:57 — REGNUM Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая выделят 10 млрд юаней (около $1,41 млрд) на осуществление трехлетнего плана развития местной системы здравоохранения, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Целью плана является усиления способности провинции в борьбе с инфекционными заболеваниями, а также в их профилактике и контролю, наряду с решением проблем в других областях. Провинция ускорит строительство региональных медицинских центров и клинических медицинских центров, а также реформирование системы профилактики и контроля заболеваний, сообщил губернатор провинции Жуань Чэнфа.

Заявления были сделаны во время местных «двух сессий» — ежегодного собрания законодателей провинциального уровня, а также политических советников для обсуждения местной экономической и социальной проблематики, а также выработки плана действий на год.