Куньмин, Китай, , 04:51 — REGNUM Более 1600 пожарных борются с лесным пожаром в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся около 15:33 по местному времени 9 мая в городе Аньнин. К 17:40 пожар был потушен. К 18:00 по местному времени на северо-востоке города вновь вспыхнуло пламя, в связи с чем борьба с огнем продолжилась.

Как сообщало ИА REGNUM, этот лесной пожар расположен в 30 км от столицы региона города Куньмина. Дым был насколько густым, что его можно было видеть из мегаполиса.

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