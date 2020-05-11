Шэньчжэнь, Китай, , 04:37 — REGNUM Власти города Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге Китая запретят шашлыки и барбекю на улице по всему городу с целью профилактики и контроля за качеством воздух, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Согласно плану действий, разработанному муниципальным бюро защиты экологии, вся уличная активность, связанная с жаркой шашлыков, будет впредь наказываться по закону. Власти Шэньчжэня намерены снизить среднюю концентрацию загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе города до 25 микрограммов на кубометр, а также обеспечить индекс качества воздуха на уровне 96% в 2020 году.

Другие меры контроля за загрязнением воздуха призваны также снизить объем выхлопных газов от автомобилей и судов. Власти города намерены списать 60 тыс. старых и устаревших транспортных средств для улучшения качества воздуха и улучшения сети общественного транспорта в центральных районах мегаполиса до конца 2020 года.