Куньмин, Китай, , 04:29 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла в общей сложности 17,66 тонны замороженного мяса в рамках нескольких недавних контрабандных дел, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Власти района Лунъян пограничного с Мьянмой города Баошань 16 апреля получили наводку на подозреваемых в контрабанде мяса. Они немедленно проинспектировали два подозреваемых на одной из местных парковок. Полицейские обнаружили внутри огромные запасы мяса. Оба водителя не сумели предоставить сертификаты на мясо. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая стало известно об изъятии более 4500 коробок контрабандных сигарет в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

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