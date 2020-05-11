Лондон, , 04:16 — REGNUM Карантинные ограничения, ранее введенные в Великобритании из-за распространения нового коронавируса, будут частично отменены с 13 мая, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 10 мая во ходе телевизионного обращения к нации.

Жители государства смогут заниматься физическими упражнениями на улице, загорать на солнце, а также пользоваться автомобилем для поездок в различные места, в том числе и на работу.

Джонсон подчеркнул, что в случае нового ухудшения ситуации с коронавирусом ослабления могут быть отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Sunday Times распространило информацию о том, что смягчение карантина в Великобритании начнется с 11 мая.

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