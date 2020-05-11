Пекин, , 04:16 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено семь новых «импортных» случаев от COVID-19, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число «импортных» заболевших в Китае достигло 1690 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из общего числа таких случаев 1591 человек был выписан из госпиталей по выздоровлению и еще 99 остаются госпитализированными. Среди них трое — в тяжелом состоянии. Смертей нет.

Ка сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки всего 17 новых случаев заболевания было выявлено в Китае, еще 24 человека покинули госпитали страны по выздоровлению.