Пекин, , 04:11 — REGNUM В общей сложности 24 пациента покинули госпитали Китая по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие сутки, сообщили 11 мая в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Всего 78 144 пациента было вылечено и выписано из госпиталей на конец 10 мая, сообщили в комиссии в рамках ежедневного отчета. В общей сложности 82 918 человек заболели инфекцией в Китае за все время эпидемии, включая 4633 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае подтверждено 17 новых случаев COVID-19, из которых семь — у прибывших в страну из-за рубежа и десять внутренних. Внутренние проходятся на север и северо-восток Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае подтверждено 17 новых случаев COVID-19

Читайте развитие сюжета: Вкитайском Хубэе подтверждено пять новых случаев COVID-19