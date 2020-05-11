Владивосток, , 04:20 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 10 мая объявил об усилении контроля за соблюдением режима самоизоляции не только на краевом, но и на муниципальных уровнях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Руководство каждого района самостоятельно должно принять решение о дополнительных ограничениях, вводимых на территории для недопущения завоза и распространения инфекции.

Кожемяко сказал, что, игнорируя введённые в крае режимы повышенной готовности и полной самоизоляции, туроператоры предлагают групповые поездки в привлекательные районы Приморья: Находку, Партизанский, Лазовский, Шкотовский, Хасанский и другие.

«Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести до 12 мая ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям — для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории», — заявил губернатор.

Дополнительные посты для контроля подъезда к местам массового отдыха будут установлены, если власти района примут решение о таких ограничениях.

Будут проводиться в местах отдыха и совместные рейды полиции и агентства по туризму Приморья.

«За нарушение режима полной самоизоляции могут быть применены штрафные санкции — от одной до 30 тыс. рублей. Уже на 4786 человек составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений», — добавили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 мая в Приморье уже 907 выявленных носителей коронавируса.