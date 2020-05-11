Пекин, , 04:07 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 17 новых случаев COVID-19, из которых семь — «импортные», сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Все семь привнесенных из-за рубежа случаев приходятся на Внутреннюю Монголию на севере Китая. Из десяти внутренних случаев, пять приходятся на провинцию Хубэй, три на провинцию Цзилинь и один — на провинции Ляонин, столько же — на провинцию Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Ни одного нового случая гибели от коронавируса не было выявлено на материковой части Китая за прошедшие сутки.

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