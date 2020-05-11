Пекин, , 04:03 — REGNUM Запретный город в центре Пекина с 12 мая ежедневно сможет принимать от 5 до 8 тыс. туристов, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Посетители должны будут бронировать входные билеты по интернету, носить лицевые маски и замерять температуру тела при входе в музей. Частично Запертый город возобновил свою работу еще 1 мая, в первый день пятидневных майских праздников в Китае по случаю Дня солидарности трудящихся.

Музей оставался зарытым с 25 января в рамках усилий, принимаемых для сдерживания и профилактики нового коронавируса в стране. В 2020 году Запретный город празднует 600-летие со дня его создания. Ранее Запретный город был резиденцией китайских императоров.