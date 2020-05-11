Чэнду, Китай, , 03:58 — REGNUM Китайские археологи обнаружили гробницу времен династии Сун (960−1279) в городе Дачжоу провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Каменная гробница была обнаружена рабочими во время ремонта дороги. Археологи считают, что гробница была разграблена и получила повреждение. Несколько ниш было найдено в гробнице, а в нише ан задней стене гробницы были помещены цветы лотоса, сообщил директор департамента института культурных реликвий округа Дачуань.

«Гробница сохранилась в достаточно полном виде с изысканной резьбой. Элементы лотоса намекают на буддизм, который процветал здесь во времена династии Сун. Гробница несет огромную ценность для исследователей как самих гробниц, так и погребальных ритуалов в контексте развития религиозной культуры», — заявил Пань.