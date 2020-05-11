Санкт-Петербург, , 03:31 — REGNUM Настоятель храма апостола Петра в Веселом поселке в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Воскобойников скончался в возрасте 59 лет, 10 мая сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской метрополии.

Священник умер 9 мая. В связи с кончиной протоиерея соболезнование выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Курске от осложнения заболевания COVID-19 на 55-м году жизни скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

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