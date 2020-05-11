Москва, , 03:11 — REGNUM Шестой самолет из Италии с российскими специалистами на борту приземлился в подмосковном аэропорту «Чкаловский», сообщает пресс-служба минобороны России.

Шестым рейсом в Россию доставлены военнослужащие, находившиеся в Италии в рамках помощи по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также спецтехника.

Все прибывшие прошли термометрию и необходимый санитарный контроль. Всего 10 мая из Италии прибыли два спецрейса, доставившие 14 человек и четыре единицы спецтехники.

Напомним, российскими военнослужащими при участии итальянских военных была проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов. Обработано 120 зданий и сооружений в сотне населенных пунктов Италии.

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