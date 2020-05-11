Москва, , 03:02 — REGNUM Авиакомпании, осуществляющие вывозные рейсы в период пандемии, будут требовать от граждан документы, подтверждающие адрес их проживания в России, сообщили 10 мая в Telegram-канале Минкомсвязи РФ, созданном для информирования о возвращении на родину.

«Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — говорится в сообщении.

Подтвердить адрес можно будет предоставлением оригинала или его фотографии с различных документов: страницы с пропиской в паспорте, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы. Кроме того, подтверждением могут служить регистрация родственников в России, документы, подтверждающие родство, и расписки о согласии родственников принять возвращающегося гражданина на карантин.

Напомним, Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение в связи с пандемией, объявленной из-за коронавируса. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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