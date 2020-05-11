Москва, , 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

«Она (стимулирующая выплата — ред.) определяется… от средней заработной платы в регионе, в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал», — сказала она.

По словам Семеновой, сумма дополнительной выплаты не должна превышать 100% на одну полную ставку, либо в размере 50%, если медработник работает на полставки.

«Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», — сказала замминистра.

Ранее, напомним, в ряде российских регионов медицинские работники пожаловались, что не получают выплаты в обещанном объёме. Семенова назвала такую ситуацию «тревожащей», объяснив, что у врачей возникает справедливое «ощущение, что на них сэкономили».

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