Бразилиа, , 02:10 — REGNUM 162 699 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Бразилии, 10 мая сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

За сутки этот показатель вырос на 6760. Кроме того, в стране количество летальных исходов выросло на 496 и достигло 11 123.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Бразилии был объявлен трехдневный траур по погибшим от заболевания COVID-19.

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