Москва, , 02:03 — REGNUM Жара до 35 градусов придёт в ближайшие дни в некоторые регионы Урала и Сибири, сообщил 10 мая журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии, — пообещал метеоролог. — Там температура 26−28 градусов, а в Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до 35 градусов. Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на 10−12 градусов».

По его словам, виновником резкого потепления в середине мая станет антициклон, который накроет азиатскую часть России.

Вильфанд сообщил также, что в европейской части страны в начале недели наступит быстрое похолодание. Над Скандинавией и Баренцевым морем в понедельник и вторник будет располагаться центр очень глубокого циклона, который приведёт к понижению температуры до 20−25 градусов Цельсия.

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