Москва, , 01:10 — REGNUM Политолог Владимир Корнилов сравнил результаты опросов YouGov о том, кто является основным победителем во Второй мировой войне за 2020 год и 2015 год. Об этом он написал на своем телеграм-канале.

Напомним, что Корнилов обратил внимание на свежий опрос YouGov, сделанный по заказу газеты The Times. Вопрос был задан о том, кто именно по мнению респондента является основным победителем во Второй мировой войне.

Оказалось, что в Великобритании более 45% респондентов считают, что основным победителем во Второй мировой войне было Соединенное королевство. Во Франции большинство считает, что основной победитель — это США (более 45%). В самих США также считают, что это они главные победители (почти 50%), В Германии также считают, что главный победитель — США (более 43%).

При этом в Великобритании признали Советский Союз главным победителем во Второй мировой войне около 10% респондентов, во Франции — около 18%, в США — около 15%, в Германии — чуть более 21%.

Корнилов отметил, что он нашел аналогичный опрос YouGov пятилетней давности.

«Особенно обращает на себя внимание мнение немцев. В 2015 г. 37% назвали США, 27% — СССР. Теперь 43% — США, 21% — СССР. Потихоньку забывают…» — написал он.