Тирасполь, , 01:04 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавируса в Приднестровье увеличилось на три и составило 608, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения в республике.

Еще 16 человек выздоровели. Всего в Приднестровье зарегистрировано 234 случая выздоровления и 26 летальных исходов при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 мая в Приднестровской Молдавской Республике смягчили ряд карантинных ограничений.

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