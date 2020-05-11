Тирасполь, 11 мая 2020, 01:04 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавируса в Приднестровье увеличилось на три и составило 608, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения в республике.
Еще 16 человек выздоровели. Всего в Приднестровье зарегистрировано 234 случая выздоровления и 26 летальных исходов при заболевании COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, с 5 мая в Приднестровской Молдавской Республике смягчили ряд карантинных ограничений.
Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье четыре пациента вылечились от COVID-19