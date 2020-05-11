Стокгольм, , 00:59 — REGNUM Образовательные учреждения, объекты культуры, торговли и общественного питания начнут работу в Швейцарии 11 мая в соответствии с принятым планом смягчения мер самоизоляции, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что для обеспечения безопасной работы учреждений власти приняли меры по снижению риска передачи инфекции. Так, для школьных классов введено требование о соблюдении дистанции в два метра между учителем и учениками. В ряде городов занятия будут проходить в две смены — по полкласса в каждой.

Библиотеки откроются без доступа в читальные залы, на спортплощадках можно будет заниматься только видами спорта, в которых число участников не превышает пяти и между ними можно соблюдать дистанцию в два метра.

Ресторанам, барам и кафе предписали расставить столики на расстоянии не ближе двух метров друг от друга или изолировать их иным способом.

Ранее в Швейцарии прошла акции протеста против ограничений, введенных властями для борьбы с коронавирусом.

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