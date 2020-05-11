Москва, , 00:50 — REGNUM Профессор научно исследовательского института вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов считает, что с приходом теплого времени года произойдет резкий всплеск количества зараженных коронавирусом. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Щелканова, вирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания, сами по себе в значительной степени не привязаны к температуре среды.

Он отметил, что с приходом теплых дней поведение людей очевидным образом меняется — им просто надоедает постоянно сидеть дома.

«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск», — считает профессор Щелканов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние восемь дней прирост числа выявленных случаев COVID-19 стабилизировался — в день выявляют по 10−11 тысяч случаев.