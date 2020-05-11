Москва, , 00:33 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения считают, что рейтинг прироста случаев заражения коронавирусом в последние дни в России может свидетельствовать о том, что ситуация с COVID-19 вышла «на плато». Об этом в интервью Bloomberg заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что случаи заражения коронавирусом в России продолжают наблюдаться, но их прирост стабилизировался.

«Мы надеемся, что то, что мы наблюдаем последние несколько дней — это плато», — сказала представитель ВОЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние восемь дней в России в стуки прирост новых выявленных случаев COVID-19 колебался на уровне 10−11 тысяч.