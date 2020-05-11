Токио, , 00:30 — REGNUM В Японии выявили 70 случаев заражения коронавирусом нового типа за 10 мая, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Японии достигло 16 559, включая инфицированных пассажиров и членов экипажа с круизного лайнера Diamond Princess. Также за прошедшие сутки в стране от осложнений COVID-19 скончались девять человек. Число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Японии достигло 646.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 мая в Японии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа.

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