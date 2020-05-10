Вашингтон, , 23:27 — REGNUM В сеть выложили видео, которое демонстрирует возможности будущего контроллера Sony для виртуальной реальности. Ролик был опубликован 10 мая на портале Kotaku.

Видео показывает, что VR-контроллер Sony нового поколения отслеживает положение пальцев с высокой точностью. Зрители могут видеть, какие манипуляции с его помощью можно будет проводить в виртуальном мире. Стоит отметить, что авторы ролика также показали случаи, когда контроллер не смог справиться с жестами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в компании Valve отказались от поддержки сервиса SteamVR на компьютерах под управлением macOS. Разработчики отметили, что это позволит им сосредоточиться на операционных системах Windows и Linux.

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