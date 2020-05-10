Лондон, , 23:12 — REGNUM Правительство Великобритании планирует с 13 мая ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и разрешить гражданам страны семейные прогулки и занятия спортом в парках, находящихся на удалении от дома. Об этом 10 мая сообщил журналистам британский премьер-министр Борис Джонсон.

«С этой среды мы хотим дать людям больше возможностей — и даже безграничные возможности — для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. Вы можете сидеть на солнце в расположенном рядом с домом парке, вы можете поехать на машине куда-то, вы можете даже играть в спортивные игры, но только с членами вашей семьи», — заявил Джонсон.

Премьер-министр подчеркнул, что при этом граждане обязательно должны соблюдать правила социальной дистанции.

Он отметил, что остальные ранее введенные ограничительные меры продолжают действовать, включая, работу из дома, кроме тех сотрудников, которые задействованы в промышленном производстве и в сфере строительства. Этой категории населения Джонсон посоветовал добираться до места работы либо на личном автомобиле, либо пешком или на велосипеде. И настоятельно рекомендовал избегать поездок на общественном транспорте.

«Мы достигли некоторого прогресса в выполнении некоторых необходимых для снятия карантина требований. Но нет оснований считать, что мы выполнили их все. Поэтому сейчас не время попросту снять карантин на этой неделе», — добавил Джонсон.

Напомним, по последним данным министерства здравоохранения Великобритании, в стране за сутки выявили 3923 случая заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 219 183. От COVID-19 с начала эпидемии скончались 31 587 британцев, за сутки умерли 269 человек.

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