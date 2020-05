Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Разработчик классических приключенческих игр Рон Гилберт выпустил новую бесплатную главу к Thimbleweed Park. Об этом 10 мая сообщил портал PC Gamer.

В центре повествования небольшого дополнения находится Долорес — персонаж оригинальной игры. События в продолжении разворачиваются через год после тех, что были показаны в Thimbleweed Park.

https://twitter.com/GbrilliantQ/status/1259570285985976320

Релиз Thimbleweed Park состоялся 30 марта 2017 года на платформах Android, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Linux, Windows и Mac OS. Это приключенческая игра в поджанре point-and-click (укажи и щёлкни), которая позиционируется как «духовный преемник» классических игр Maniac Mansion (1987) и The Secret of Monkey Island (1990).

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты протестировали производительность симулятора SnowRunner