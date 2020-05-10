Казань, , 22:37 — REGNUM В Татарии с 12 мая жителям больше не нужны SMS-разрешения, пропуска и справки для передвижения по республике. Об этом сегодня, 10 мая, сообщают местные органы власти.

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции». В рамках этого постановления не предусматривается пропускной режим для перемещения по территории республики с 12 мая.

Это значит, что гражданам для передвижения не нужно будет оформлять какие-либо справки у работодателей и получать SMS-коды для выхода из дома.