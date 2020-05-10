Берлин, , 22:23 — REGNUM Население Германии опасается прихода второй волны коронавирусной инфекции из-за настоятельных призывов властей соблюдать режим самоизоляции в стране. Об этом 10 мая сообщает The Guardian.

По данным издания, правительство ФРГ стремится призвать к полному соблюдению гражданами ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. При этом эпидемиологическая ситуация в стране далеко не такая острая, какой она была в Италии или Испании.

такие призывы правительства порождают у граждан Германии опасения перед приходом второй волны заболевания. Такой психологический феномен вирусолог Кристиан Дростен назвал «парадокс профилактики».

В крупных городах Германии, в частности, в Берлине, Мюнхене и Штутгарте состоялись несколько акций протеста, на которых демонстранты призывали правительство снять ограничительные меры, введённые в стране.

На сегодняшний день в Германии, по данным института Роберта Коха, выявлено 171 704 случая заражения коронавирусом. Из них 7549 случаев летального исхода, выздоровело 144 400 человек.

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